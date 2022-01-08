​الزراعة تنشر خطة مجابهة الأمراض في شهر طوبة

10:47 م السبت 08 يناير 2022
​الزراعة تنشر خطة مجابهة الأمراض في شهر طوبة

وزير الزراعة

كتب- أحمد مسعد:

حذر الدكتور شاكر أبو المعاطي، رئيس قسم الأرصاد الجوية بوزارة الزراعة، من طقس أول أسبوع في شهر طوبة الذي يبدأ غدًا الأحد، مطالبًا المزارعين بتوخي الحذر خصوصًا مع هطول الأمطار التي تكون عاملًا مساعدًا على انتشار الأمراض التي تصيب مختلف المحاصيل.

وقال أبو المعاطي لـ"مصراوي"، إن الشبورة المائية تكون عاملًا مساعدًا على ارتفاع الرطوبة في التربة؛ والتي قد تتسبب في انتشار الفطريات والحشرات.

ونصح رئيس قسم الأرصاد الجوية، بالاستعانة بالمركبات النحاسية مثل كبريت زراعي أو الكبريت الميكروني، محذرًا من الإصابة بأمراض لفحة البطاطس أو الطماطم، أو أعفان ثمار الفرولة.

ولفت أبو المعاطي، إلي ضرورة عدم الإسراف في الري بالأراضي القديمة، بينما الأراضي الصحراوية لا توجد مشكلة حيث الري بالتنقيط يحتاج إلى رية آخر النهار وأخرى في الصباح الباكر.

وأشار إلى ضرورة المجابهة للحد من الإصابة، حيث تقل عملية البناء الضوئي للنباتات في هذا الوقت من السنة، مطالبًا المزارعين بمتابعة المستجدات وتنفيذ الإرشادات التي تصدرها وزارة الزراعة.​

وزارة ?الزراعة قسم الأرصاد الجوية الأمطار الأمراض

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
840

إصابات اليوم

19

وفيات اليوم

512

متعافون اليوم

390294

إجمالي الإصابات

21882

إجمالي الوفيات

324425

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • جائزة ساويرس|ننشر القائمة الكاملة للفائزين بالدورة الـ17

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا