حبشي وعبدالنبي يحصدان أفضل مجموعة قصصية ضمن جوائز ساويرس الثقافية

09:00 م السبت 08 يناير 2022
حبشي وعبدالنبي يحصدان أفضل مجموعة قصصية ضمن جوائز ساويرس الثقافية

جائزة ساويرس الثقافية

(مصراوي):

حصد أسامة حبشي عن مجموعة حاول ألا تراني، ومحمد عبدالنبي عن المجموعة القصصية كان ياما كان، جائزة أفضل مجموعة قصصية لكبار الأدباء بجائزة ساويرس الثقافية، مناصفة.

وانطلق مساء اليوم حفل توزيع جوائز ساويرس الثقافية في دورتها السابعة عشرة، والذي يقام في المتحف القومي للحضارة المصرية، بحضور عدد من الوزراء وسفراء الدول العربية والأجنبية في مصر، ونخبة من الشخصيات العامة ورموز المجتمع، وعدد كبير من الفنانين والمثقفين والإعلاميين، وأعضاء لجان التحكيم الذين سيتم الإعلان عن أسمائهم خلال الحفل.

الجدير بالذكر أن مؤسسة ساويرس كانت قد أعلنت مؤخرا عن القوائم القصيرة لشباب الأدباء وكتاب السيناريو وأعمالهم التى استقرت عليها آراء أعضاء لجان التحكيم.

جوائز ساويرس الثقافية جائزة افضل قصة حفل جوائز ساويرس الثقافية

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