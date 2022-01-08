بمساحة 2450 مترًا.. رئيس جامعة القاهرة يتفقد مسرح "دولت أبيض"

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كتب– أسامة علي:

تفقد الدكتور عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، الأعمال الإنشائية لمسرح "دولت أبيض" أحد المشروعات الثقافية الكبرى بجامعة القاهرة، والذي تبلغ مساحته 2450 مترًا و7 طوابق ويضم صالتي عرض.

وقال الخشت عبر صفحتة الشخصية عبر فيسبوك، إن المسرح منارة تدعم رسالة الفن الراقي ويحدث نقلة نوعية في النشاط المسرحي والفني الجامعي.

وأشار إلى أن الجامعة تهتم بالنشاط المسرحي لتقديم جيل جديد من طلاب مسرح الجامعة لمصر والعالم، مؤكدا أن الفنون الراقية التي ترعاها الجامعة تتفاعل مع عقلية الشباب وترقية ذوقه ليصبح قادرا بوعي علي مواجهة أي فكر متطرف.