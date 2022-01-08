محسن البلاسي يحصد جائزة النقد الأدبي ضمن جوائز ساويرس الثقافية

(مصراوي):

حصد الكاتب محسن البلاسي، جائزة ساويرس الثقافية في فرع النقد الأدبي عن كتابه "رحلة كامل التلمساني".

وانطلق منذ قليل حفل توزيع جوائز ساويرس الثقافية في دورتها السابعة عشرة، والذي يقام في المتحف القومي للحضارة المصرية، بحضور عدد من الوزراء وسفراء الدول العربية والأجنبية في مصر، ونخبة من الشخصيات العامة ورموز المجتمع، وعدد كبير من الفنانين والمثقفين والإعلاميين، وأعضاء لجان التحكيم الذين سيتم الإعلان عن أسمائهم خلال الحفل.