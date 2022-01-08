سفراء أمريكا وبريطانيا وألمانيا في حفل الدورة الـ17 لجائزة ساويرس الثقافية (صور)

07:15 م السبت 08 يناير 2022
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كتب – أسامة علي:
تصوير– هاني رجب:

استقبل رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، سفراء الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا، قبل انطلاق حفل جائزة ساويرس الثقافية، مساء اليوم السبت، في متحف الحضارة بمصر القديمة.

وبدأ توافد الحضور إلى متحف الحضارة بالفسطاط لحضور حفل توزيع جوائز ساويرس الثقافية في دورتها السابعة عشرة.

أعلنت مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، ومجلس أمناء جائزة ساويرس الثقافية، عن برنامج حفل جائزة ساويرس الثقافية في دورتها السابعة عشرة، والذي يقام هذا العام في المتحف القومي للحضارة المصرية، مساء اليوم السبت، بحضور عدد من الوزراء وسفراء الدول العربية والأجنبية في مصر، ونخبة من الشخصيات العامة ورموز المجتمع، وعدد كبير من الفنانين والمثقفين والإعلاميين، وأعضاء لجان التحكيم الذين سيتم الإعلان عن أسمائهم خلال الحفل.

كما يحضر الحفل أيضا الفائزين بجوائز الدورة السادسة عشرة، الذين لم تسنح الفرصة للاحتفال بهم خلال العام الماضي.

جائزة ساويرس الثقافية مؤسسة ساويرس نجيب ساويرس سفير أمريكا سفير ألمانيا سفير إيطاليا سفير بريطانيا

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