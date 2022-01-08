​مول ترفيهي وسوق تجاري.. مستشار رئيس الوزراء فيديو لتطوير مجرى العيون

كتب- محمد عبدالناصر:

نشر هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، مقطع فيديو لتطوير منطقة سور مجرى العيون.

وأظهر الفيديو المول الترفيهي والسوق التجاري الذي يتم تنفيذه بالمنطقة وعلى تراز القاهرة الخديوية.

وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، تطوير منطقة سور مجرى العيون، حيث استمع إلى شرح من الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أشار خلاله إلى أن المشروع بدأ العمل به في مارس 2021، وتصل نسبة تنفيذه الى نحو 65%، ومن المقرر الانتهاء منه بحلول مارس 2022، وتقدر تكلفة تنفيذه بحوالي 1.72 مليار جنيه.

وأوضح الوزير أن مساحة مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون تبلغ نحو 95 فدانًا، ويشمل تنفيذ عمارات على طراز تراثي، بواقع 79 عمارة، تضم 1924 وحدة، مساحة الوحدة 150م2، وكل عمارة بمساحة 600م2، وتضم 18 وحدة تجارية، كما يتضمن المشروع تنفيذ مبان ثقافية وترفيهية، ومساحات خضراء، وإعادة إبراز المواقع الأثرية بصورة حضارية مميزة.

وشرح الوزير الموقف التنفيذي للعمارات السكنية التي يتم تنفيذها، وكذا المبنى التجاري الترفيهي، والذي بدأ العمل به في يونيو 2021 ومن المقرر الانتهاء منه في يونيو 2022، وتقدر تكلفته بحوالي 691.4 مليون جنيه، ومن المخطط ان يضم المبنى 163 غرفة فندقية، و41 مطعمًا، و7 كافيهات، و16 محلاً تجارياً، ومسرحاً رئيسياً يتسع لنحو 570 شخصاً، وقاعة سينما تتسع لنحو 132 شخصاً، ومسرحاً مكشوفاً، وقاعة لعرض الفنون.

وتفقد رئيس الوزراء ومرافقوه عدداً من الوحدات السكنية التي يتم تنفيذها بالعمارات الجاري انشاؤها بالمنطقة، وأثنى على مستوى التنفيذ والتشطيبات، كما تفقد المبنى التجاري الترفيهي، وأشاد بمجمل ما تم تنفيذه في هذه المنطقة التي تغير وجهها بصورة عامة، فما يحدث بها نقلة حضارية، موجهاً الشكر لوزير الإسكان، ومسئولي الوزارة، والشركات المنفذة لأعمال التطوير على الجهود المبذولة، ومشدداً على ضرورة بذل أقصى الجهود للانتهاء من المشروع في المواعيد المحددة، وبالجودة المطلوبة.