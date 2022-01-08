الجيزة: رفع 550 طن تراكمات ومخلفات صلبة بأوسيم - صور

04:12 م السبت 08 يناير 2022
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كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، في بيان لها اليوم السبت، رفع 550 طن تراكمات ومخلفات صلبة ورتش بقرى سقيل والكوم الأحمر بمركز ومدينة أوسيم.

وقال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إن المخلفات التي تم رفعها تراكمت على مدار سنوات، وتم تكثيف المجهودات لرفعها بالكامل في إطار خطة المحافظة للقضاء على بؤر تجمعات المخلفات والرتش المتراكمة لما تعكسه من مظهر غير حضاري وللارتقاء بمستوى النظافة والحفاظ على الشكل العام للطرق.

وشملت المخلفات التي تم رفعها أكثر من (200 طن) تراكمات الأتربة والمواد الصلبة من أمام منطقة الكهرباء بقرية سقيل بكورنيش النيل بالوحدة المحلية بقرية برطس، بالإضافة إلى رفع 350 طن مخلفات بقرى الكوم الأحمر وبشتيل والبراجيل.

وكلف المحافظ رؤساءَ الأحياء والمراكز والمدن بمواصلة مجهودات رفع المخلفات بالتنسيق مع هيئة النظافة والتجميل ومتابعة أداء شركات الجمع السكني ميدانياً لتقييم أدائها بشكل دوري وفسخ التعاقد مع غير الملتزمين.

وشدد المحافظ على ضرورة تفعيل دور إدارات الرصد والمتابعة في الإبلاغ عن أي مخالفات متراكمة لسرعة التعامل معها مع ضرورة وجود نوبتجيات بالفترات المسائية لضمان عدم تأثر مستوى النظافة.​

مخلفات صلبة محافظة الجيزة أحمد راشد مدينة أوسيم الكوم الأحمر

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