تنسيقية الشباب تضع اللمسات النهائية للمشاركة في منتدى شباب العالم

03:55 م السبت 08 يناير 2022
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كتب- محمد نصار:

اجتمع وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين المشارك في منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة، استعدادا لفعاليات المنتدى ومشاركة الخبرات بين الأعضاء من خلال عدد من ورش العمل، والاجتماعات وأنشطة بناء الفريق.

وتناولت ورش العمل الحديث عن إنجازات ومشاركات التنسيقية في المنتدى هذا العام والبروتوكول والقواعد المنظمة للمنتدى، كما تم عقد تدريب عن مهارات التعامل مع الإعلام.

وشهدت ورش العمل تفاعل الحضور والالتزام التام بالإجراءات الاحترازية حرصا على سلامة الأعضاء المشاركين.​

تنسيقية شباب الأحزاب منتدى شباب العالم ورش العمل

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