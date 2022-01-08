محافظ الجيزة يتابع أعمال رصف عدد من شوارع المحافظة - فيديو

03:51 م السبت 08 يناير 2022
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كتب- يوسف عفيفي:

قالت محافظة الجيزة، إنها تنفذ أعمال رصف وتطوير لعدد من الشوارع الحيوية لتسهيل حركة سير المواطنين في إطار تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري.

وبحسب بيان اليوم، تابع اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، مجهودات حي شمال الجيزة في إزالة كافة التعديات على الطريق العام للمحال والمنشآت التجارية وإزالة كشك مخالف بشارع الطيار فكري تمهيدا لتنفيذ أعمال الرصف والتطوير له من خلال الخطة الاستثمارية لمديرية الطرق بالمحافظة.

واطلع المحافظ على نسب أعمال الرصف بشارع الأقصر، حيث تم الاستكمال بدءا من شارع البوهي حتى شارع الاعتماد.

كما تابع محافظ الجيزة، مجهودات حي جنوب الجيزة في تنفيذ أعمال الرصف بالطبقة الرابطة لشارع المدبح ضمن أعمال التطوير الشامل التي تشهدها عددا من القطاعات بالمحافظة.

رصف الشوارع محافظة الجيزة أحمد راشد تطوير الطرق

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