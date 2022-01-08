حياة كريمة: تنفيذ 139 مشروعا بالوادي الجديد في 28 قرية

03:49 م السبت 08 يناير 2022
حياة كريمة: تنفيذ 139 مشروعا بالوادي الجديد في 28 قرية

مبادرة حياة كريمة

كتب- محمد عبدالناصر:

نشرت الصفحة الرسمية لمبادرة حياة كريمة على فيسبوك، تفاصيل المشروعات التي تم تنفيذها بمحافظة الوادي الجديد ونسب التنفيذ في كل مشروع.

وتضمنت المشروعات بحسب ما أعلنت صفحة المبادرة تنفيذ 6 مجمعات مصالح، و8 وحدات صحية و8 نقاط إسعاف، و10 ملاعب خماسي.

كما تضمنت المشروعات أيضا تنفيذ 8 مراكز شباب و6 مجمعات زراعية، و11 مدرسة، ووصل إجمالي المشروعات المنفذة إلى 139 مشروعا في 28 قريبة.​

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مبادرة حياة كريمة محافظة الوادي الجديد نقاط إسعاف وحدات صحية مجمعات زراعية

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