حياة كريمة: تنفيذ 139 مشروعا بالوادي الجديد في 28 قرية

كتب- محمد عبدالناصر:

نشرت الصفحة الرسمية لمبادرة حياة كريمة على فيسبوك، تفاصيل المشروعات التي تم تنفيذها بمحافظة الوادي الجديد ونسب التنفيذ في كل مشروع.

وتضمنت المشروعات بحسب ما أعلنت صفحة المبادرة تنفيذ 6 مجمعات مصالح، و8 وحدات صحية و8 نقاط إسعاف، و10 ملاعب خماسي.

كما تضمنت المشروعات أيضا تنفيذ 8 مراكز شباب و6 مجمعات زراعية، و11 مدرسة، ووصل إجمالي المشروعات المنفذة إلى 139 مشروعا في 28 قريبة.​