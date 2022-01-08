إصابة شخصين.. بيان من مصر للطيران بشأن تعرض رحلتها إلى تونس لمطب هوائي

كتب- محمد عبيد:

أعلن مصدر مسئول بشركة مصر للطيران، تعرض رحلة الشركة رقم 843 من طراز بوينج B737-800 أثناء رحلتها من القاهرة إلى تونس، صباح اليوم السبت، لمطب هوائي شديد.

ونتج المطب الهوائي، بحسب بيان الشركة، عن اضطرابات في الغلاف الجوي قبيل هبوطها بمطار قرطاج الدولي في تونس بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأضاف المصدر: أدى التعرض للمطب إلى إصابة 2 من طاقم الضيافة بإصابات طفيفة بينما لم يصب أحد من الركاب البالغ عددهم 91 راكبا.

وتابع المصدر: هبطت الطائرة بسلام في مطار قرطاج وأقلعت في رحلة العودة إلى القاهرة مرة أخرى وعلى متنها 99 راكبا.

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