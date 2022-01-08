غرامة 1000 ريال.. تحذير للمصريين في السعودية من ارتكاب هذه المخالفة

كتب- يوسف عفيفي:

كشف عادل حنفي، نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، آخر تفاصيل قرارات المملكة، والموقف الجاري بشأن الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، وأعداد المصابين بالفيروس.

وقال حنفي، لمصراوي، اليوم السبت: "إن وزارة الداخلية السعودية، أصدرت عبر صفحاتها الإلكترونية المختلفة، بياناً يفيد أن عدم الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، ورفض قياس درجة الحرارة عند دخول مقرات القطاعين العام والخاص، مخالف للإجراءات الوقائية من فيروس كورونا، وعقوبتها 1000 ريـال للفرد، وتضاعف العقوبة الموقعة عند التكرار لتصل إلى 100 ألف ريـال".

وأضاف حنفي أن عدم استخدام الكمامة الطبية أو القماشية أو ما يغطي الأنف والفم، يعتبر مخالفًا للإجراءات الوقائية من فيروس كورونا (كوفيد-19) وعقوبتها نفس العقوبة السابقة الخاصة بالتباعد الاجتماعي.

وأعلنت تلك العقوبات الداخلية السعودية بعدة لغات؛ منها اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، واللغة الفرنسية، واللغة الفلبينية، واللغة الأمهرية، واللغة الإندونيسية، واللغة الأوردية.

يأتي ذلك نظراً لزيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا بالسعودية؛ حيث سجلت حالات الإصابة بكورونا، أمس الجمعة، عدد 3575 حالة إصابة جديدة، وحالتَي وفاة، وإجمالي الحالات الحرجة 117 حالة، وحالة التعافي 817 حالة.

وطالب نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية أبناء الجالية المصرية المقيمة بالمملكة العربية السعودية، بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تتخذها المملكة والمعتمدة من قِبل وزارة الصحة السعودية، للحفاظ على صحة وسلامة المقيم، وتفادياً لعدم توقيع العقوبات المذكورة أعلاه على مخالفي الإجراءات الوقائية.​