القوى العاملة: إجراء من السعودية يخص مليون عامل.. و3 ملاحظات

كتب- يوسف عفيفي:

قالت وزارة القوى العاملة، إن لجنة سكن العمالة بالعاصمة بالمملكة العربية السعودية تحققت من أوضاع مليون عامل ورصدت 3 ملاحظات.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك في تقرير تلقاه محمد سعفان، وزير القوى العاملة، من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل

وقال الملحق العمالي أحمد رجائي، رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، إن اللجنة بمنطقة الرياض تحققت من أوضاع مساكن مليون و37 ألفا و237 عاملا في العاصمة، مشيرا إلى أن أعمالها استمرت من 23 أبريل 2021، حتى 4 يناير 2022، بزيارة 22 ألف موقع.

وأضاف الملحق العمالي، أن اللجنة السعودية رصدت 3 ملاحظات تَمثلت في:

- عدم الحصول على الترخيص النظامي.

- عدم توافر المساحة المخصصة للفرد.

- عدم التقيد بالعدد المناسب لدورات المياه.​