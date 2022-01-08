الطقس غدا.. أمطار ورياح مثيرة للأتربة.. والحرارة صفر في هذه المنطقة

كتب- يوسف عفيفي:

يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود غدا الأحد نهارا، طقس بارد على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

وقالت الهيئة، في بيان، اليوم السبت، إنه يسود طقس مائل للبرودة على السواحل الشرقية دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أن الطقس ليلا، شديد البرودة على كافة الأنحاء يصل لحد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد.

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى وجود نشاط رياح مثير للرمال والأتربة، على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وتابعت: توجد أمطار متوسطة مساءً قد تكون رعدية أحيانا بنسبة حدوث (50/60) على مناطق من جنوب سيناء وشمال محافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة، والفرصة مهيأة لتكون السيول على بعض من مرتفعات من جنوب سيناء.

وأضافت: توجد أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى على القاهرة بين 8 و16 درجة، والإسكندرية بين 9 و16 درجة، والعريش بين 8 و18 درجة، ومنطقة نخل بين 3 و18 درجة، وسانت كاترين بين صفر (0) و15 درجة، وشرم الشيخ بين 15 و24 درجة، والأقصر بين 10 و24 درجة، وأسوان بين 11 و25 درجة مئوية.​