وكيل "خطة النواب" :منتدى شباب العالم يقدم رسالة واضحة عن دور مصر الرائد

كتب- نشأت علي:

قال مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن منتدى شباب العالم يحتضن شباباً وثقافات العالم ويقدم رسالة واضحة بأن مصر داعم رئيسي للشباب في العالم كله.

وأضاف سالم أن الرئيس السيسي سيفتتح الاثنين المقبل، أعمال المنتدى الذي يعقد بمدينة شرم الشيخ برعايته الشخصية، ويستمر 4 أيام، بمشاركة ضيوف وشباب من جميع أنحاء العالم، حيث تضم النسخة الرابعة من المنتدى العديد من القضايا الحيوية التي تعكس الواقع الجديد بعد جائحة كورونا.

ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية وإرسال رسالة سلام من مصر إلى العالم وأيضًا تبادل الرؤى والتوصيات بصورة واقعية؛ بهدف صياغة رؤية كاملة وشاملة تشترك بها الدولة والشباب المصري معاً من خلال الحوار وعرض القضايا الخاصة بهم والتعرف على احتياجاتهم وتطلعاتهم المستقبلية،

وكذلك طرح الحلول والاستراتيجيات المتطورة وفقاً لفكر الشباب باختلاف ثقافاتهم وخلفياتهم العلمية .

وقال النائب مصطفى سالم: إن منتدى شباب العالم يأتي في نسخته الرابعة لمناقشة تداعيات جائحة كورونا على العالم، بالإضافة إلى القضايا المتوافقة مع الأجندة الشبابية الدولية والأهداف الأممية للتنمية المستدامة 2030.

وأضاف سالم: من المقرر أن تتناول ورش عمل وجلسات المؤتمر عددًا من الموضوعات الحيوية في ما بعد كورونا مثل الطاقة، ومستقبل العمل وريادة الأعمال، ودور المؤسسات الدولية في التعافي من تداعيات الوباء، ومستقبل الرعاية الصحية، والتحول الرقمي بالإضافة إلى مناقشة عدد من المبادرات التنموية التي تستهدف مواجهة الفقر، وكذلك تداعيات الجائحة على سلوك الأفراد وأنماط الجريمة ومبادئ الإنسانية والعطاء ونبذ الصراع.. وغيرها من الموضوعات المهمة، موضحاً أن لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة اعتمدت النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب وهو ما يؤكد أهمية المنتدى كوسيلة للحوار وحل المشكلات بفكر جديد.

وأكد وكيل لجنة الخطة والموازنة نائب طهطا وطما وجهينة بسوهاج، أن عودة منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحت عنوان "العالم ما بعد كورونا"، يعكس اهتمام القيادة السياسية بالشباب وإشراكهم في حل القضايا والأزمات لخلق جيل قادر على مواجهة المستقبل بكل ما يحمله من تطور، مؤكدًا أن منتدى شباب العالم يعد المنصة الحوارية الأهم للشباب للتعبير عن آرائهم وأفكارهم بمنتهى الشفافية .​