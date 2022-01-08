حوائط زراعية متدرجة.. مخطط تطوير مسجد عمرو بن العاص بمساحة 12 ألف م2

كتب- محمد نصار:

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، محيط جامع عمرو بن العاص، لمتابعة المخطط العام لمشروع تطوير هذه المنطقة، ضمن مشروع حدائق الفسطاط، حيث يشمل التطوير الجامع والساحة الملحقة به.

واطلع رئيس الوزراء، خلال الزيارة، على سير العمل في تطوير ساحة المسجد بما يشمل الرخام وزراعة النخيل وأعمال الزراعة المتدرجة.

واستمع مدبولي إلى شرح تمت الإشارة خلاله إلى أن مشروع تطوير جامع عمرو بن العاص يتم على مساحة 12 ألف م2 وسيضم 4 حوائط زراعة متدرجة و3 نوافير، و12 حوض زراعة، و174 حوض نخيل، وتطوير البوابات، كما يشهد المشروع تنفيذ حديقة الاستقبال، وممشى البستان، والمركز الإبداعي للأطفال، ومبنى متعدد الاستخدامات، ومنطقة تفاعل الأطفال مع الحيوانات الأليفة، والحديقة التذكارية، والحديقة النباتية، والمجسم الايقوني، والساحة الاحتفالية، ومواقف للانتظار، ومداخل الحديقة، وبعض المناطق الأخرى.

كما سيتم تطوير السوق ليضم حرف تراثية أبرزها أعمال الزجاج، والسيراميك، والشمع، والغزل والنسيج، مع تطوير منطقة المقابر، وموقع حفائر الفسطاط، والمركز الترفيهي لحديقة الفسطاط، ومدرج الصخور الطبيعية، وساحة الشهداء، وساحة القلعة، وساحة الحديقة، وممر الوادي، ومنصة الأداء، وحديقة المجتمع، وساحة لانتظار السيارات.

ووجه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من الأعمال الجاري تنفيذها لترميم جامع عمرو بن العاص بالكامل، حيث سيعد أبرز عناصر تطوير هذه المنطقة بما يحظى به من أهمية تاريخية ودينية وتراثية.​