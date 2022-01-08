حدائق الفسطاط.. الحكومة تعلن الانتهاء من إزالة عزبة أبوقرن بالكامل

كتب- محمد غايات:

واصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولته اليوم، في مشروعات التطوير بالقاهرة، حيث تفقد موقع تنفيذ مشروع حدائق الفسطاط، لمتابعة موقف الإزالات بها، وسير العمل في أعمال التطوير.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح تم خلاله الإشارة إلى أن تنفيذ مشروع حدائق الفسطاط يتم وفق تصور يتضمن إزالة العديد من المناطق العشوائية غير المخططة لتنفيذ مشروع حضاري متكامل يحقق مقاصد سياحية وترفيهية وتثقيفية في قلب العاصمة ووسط مناطقها التاريخية والأثرية ذات الطابع الحضاري المميز.

وتفقد مدبولي ومرافقوه عزبة أبوقرن التي تم الانتهاء من إخلائها بالكامل، من المباني العشوائية، على مساحة تصل لنحو 28 فدانا، تمهيداً لبدء أعمال التطوير بالمنطقة ضمن مشروع تطوير حدائق الفسطاط.

واستمع إلى شرح تمت الإشارة خلاله إلى أنه تم إخلاء العزبة من قاطنيها، وعددهم 4700 أسرة تم نقلهم بالكامل، وإعادة تسكينهم في وحدات سكنية بديلة مجهزة بالأثاث بمشروع معا الحضاري بمدينة السلام.

وأكد رئيس الوزراء أن ما تحقق في إخلاء عزبة أبو قرن وتسكين أهلها في مشروع حضاري يعد إنجازا تاريخيا وحلما تم تحقيقه أخيرا وأصبح واقعا بعد عقود من محاولات إخلاء هذه المنطقة دون جدوى لتدخل هذه المنطقة على الفور ضمن خطة تنفيذ مشروع حدائق الفسطاط الحضاري، موجهأً الشكر لمحافظة القاهرة ومسئولي المحافظة ورئيس الحي وغيرهم من المسئولين على الجهد الذي بذلوه لتحقيق هذا الحلم.

كما توجه رئيس الوزراء ومرافقوه إلى محيط جامع عمرو بن العاص، لمتابعة المخطط العام لمشروع تطوير هذه المنطقة، ضمن مشروع حدائق الفسطاط، حيث يشمل التطوير الجامع والساحة الملحقة به، حيث اطلع على سير العمل في تطوير ساحة المسجد بما يشمل الرخام وزراعة النخيل وأعمال الزراعة المتدرجة.

واستمع مدبولي إلى شرح تمت الإشارة خلاله إلى أن مشروع تطوير جامع عمرو بن العاص يتم على مساحة 12 ألف م2 وسيضم 4 حوائط زراعة متدرجة و3 نوافير، و12 حوض زراعة، و174 حوض نخيل، وتطوير البوابات، كما يشهد المشروع تنفيذ حديقة الاستقبال، وممشى البستان، والمركز الإبداعي للأطفال، ومبنى متعدد الاستخدامات، ومنطقة تفاعل الأطفال مع الحيوانات الأليفة، والحديقة التذكارية، والحديقة النباتية، والمجسم الايقوني، والساحة الاحتفالية، ومواقف للانتظار، ومداخل الحديقة، وبعض المناطق الأخرى.

كما سيتم تطوير السوق ليضم حرف تراثية أبرزها أعمال الزجاج، والسيراميك، والشمع، والغزل والنسيج، مع تطوير منطقة المقابر، وموقع حفائر الفسطاط، والمركز الترفيهي لحديقة الفسطاط، ومدرج الصخور الطبيعية، وساحة الشهداء، وساحة القلعة، وساحة الحديقة، وممر الوادي، ومنصة الأداء، وحديقة المجتمع، وساحة لانتظار السيارات.

ووجه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من الأعمال الجاري تنفيذها لترميم جامع عمرو بن العاص بالكامل، حيث سيعد أبرز عناصر تطوير هذ المنطقة بما يحظى به من أهمية تاريخية ودينية وتراثية.​