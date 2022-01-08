الوطنية للإعلام: صرف مستحقات العاملين من خلال الدفع الإلكتروني هذا الشهر

12:48 م السبت 08 يناير 2022
الوطنية للإعلام: صرف مستحقات العاملين من خلال الدفع الإلكتروني هذا الشهر

الهيئة الوطنية للإعلام

كتب- مينا غالي:

أكدت الهيئة الوطنية للإعلام على أنه سيتم صرف مستحقات العاملين بها من خلال منظومة الدفع الإلكتروني هذا الشهر وذلك طبقا للمواعيد المحددة من وزارة المالية للصرف شهريا بمنظومة الدفع الإلكترونية الحكومية.

يأتي ذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على إتاحة مبلغ 60 مليون جنيه كخطوة أولى ضمن عدة إجراءات عاجلة لصرف كافة مستحقات العاملين بها، وبناء على ما عرضته الهيئة الوطنية للإعلام من احتياجاتها للموارد المالية اللازمة لصرف مستحقات العاملين بها سواء الحاليين أو الزملاء المحالين للمعاش، على أن يتم صرف المستحقات تباعا.

كما أكدت الوطنية للإعلام على أن هناك متابعة وتنسيقا متواصلا مع الجهات المعنية لصرف كافة المستحقات بشكل عاجل. ​

الهيئة الوطنية للإعلام منظومة الدفع الإلكترونية مجلس الوزراء مستحقات العاملين

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