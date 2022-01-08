مصر للطيران تسير رحلة خاصة لنقل المنتخب إلى الكاميرون

12:43 م السبت 08 يناير 2022
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كتب- محمد عبيد:

سيرت شركة مصر للطيران، الناقل الرسمي للكرة المصرية، اليوم السبت، رحلة خاصة رقم MS 3040 من طراز بوينغ B737-800، لنقل بعثة المنتخب القومي الأول لكرة القدم من صالة رقم 4 بمطار القاهرة الدولي إلى مطار "جاروا" بالكاميرون، وذلك للمشاركة في بطولة كأس الأمم الافريقية.

وتقام بطولة كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون، وتنطلق فعالياتها غدا الأحد وتستمر حتى السادس من فبراير القادم ويشارك فيها 24 منتخبا أفريقيا.

ويلعب المنتخب الوطني المصري ضمن المجموعة الرابعة والتي تضم نيجيريا والسودان وغينيا بيساو.

وأنهت شركة مصر للطيران إجراءات سفر المنتخب الوطني المصري من صالة 4 المخصصة للطائرات الخاصة.

المنتخب المصري رحلة خاصة مصر للطيران الكاميرون

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