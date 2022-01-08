​ظاهرة الضباب.. الأرصاد تحذر المواطنين وتوجه هذه النصيحة - صور

12:09 م السبت 08 يناير 2022
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كتب- يوسف عفيفي:

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، مجموعة من الصور لظاهرة الشبورة المائية وحالة الضباب على بعض المناطق في السويس وبورسعيد.

وأوضحت الهيئة، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أنه بسبب ظاهرة الضباب فقد سجلت الرؤية الأفقية السطحية أقل من 50 مترا في ضواحي مدينة بنها بالقرب من نهر النيل.

ووجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تحذيرا عاجلا إلى المواطنين، بضرورة توخي الحيطة والحذر، نتيجة ضعف الرؤية وانتشار حالة الضباب.

الضباب الهيئة العامة للأرصاد الجوية الشبورة المائية الطقس

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