الإسكان: تركيب 472 ألف قطعة موفرة للمياه في الإسكندرية خلال 2021

كتب- محمد عبد الناصر:

استعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي للمشروعات التي تولت شركة مياه الشرب بالإسكندرية تنفيذها خلال عام 2021، والتي شملت كل مجالات العمل تماشياً مع مبادئ التنمية المستدامة ومحاور رؤية مصر 2030.

وأعلن الجزار، في بيان له اليوم السبت، أن الشركة قامت بالعديد من المشروعات لتحسين الخدمة للمواطنين ولخفض شكاوى المواطنين الخاصة بضعف وانقطاع المياه، والتي شملت إحلال وتجديد ومد للخطوط والشبكات بعدة مناطق بالمحافظة من المنتزه شرقاً مروراً بأبيس بوسط المحافظة، والدخيلة بغرب المحافظة، انتهاءً بالنوبارية جنوباً، بأطوال 147 كم بتكلفة 359 مليون جنيه لخدمة نحو مليون و314 ألف نسمة، وتضمنت المشروعات مشروع نفق وكباري شارع 45 بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب بمنطقة عادل المصري بحي العامرية 1 .

وأضاف المهندس أحمد جابر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب بالإسكندرية، أن المشروعات شملت إحلال وتجديد خطوط المياه بداية من طريق ك 71 الصحراوي حتى جناكليس، ضمن مشروعات الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري- المنطقة الثالثة عشرة؛ حيث تم تنفيذ 37 کم بنسبة إنجاز 85% من إجمالي المشروع بتكلفة نحو 28 مليون جنيه، ويبلغ عدد المستفيدين 100 ألف نسمة، مشيراً إلى أنه تم رفع كفاءة محطات مياه الشرب لزيادة الطاقة الإنتاجية، حيث تم تأهيل محطات النزهة والمنشية 1 بشرق المحافظة، ومحطة فرن الجراية بغرب المحافظة، وتأهيل محطات الكيلو 40 ومريوط بالمنطقة الجنوبية ورافع الكيلو ٢٦ الساحلي بتكلفة إجمالية ٤٥.٢ مليون جنيه، والتي تخدم نحو ٢٫٩ مليون نسمة، وجار تأهيل محطة المنشية 1 للحصول على شهادة الإدارة الفنية المستدامة TSM لتدخل ضمن منظومة الـ TSM الحاصلة عليها جميع محطات الشركة، موضحاً أن شركة مياه الشرب بالإسكندرية من أولى الشركات التي حصلت على الشهادة بمصر، وقد حصلت 8 محطات على هذه الشهادة، كما أنه تم تجديد شهادة TSM EGYPT لشبكات النوبارية (قريني الخامسة والسادسة) وتم الحصول على نفس الشهادة لشبكات (قرى أبو دراع- الأولى ناصر).

واستعرض جابر، في إطار دور الشركة بالمشروعات القومية التي تقوم بها الدولة في نطاق المحافظة، ما قامت به الشركة في المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز برج العرب، ومركزي كفر الدوار وأبوالمطامير بالبحيرة، حيث تم مد خطوط مواسير وتدعيم شبكات المياه بأطوال 30 كم بقرى أبوصير ونجع السلام ببرج العرب القديم والقاسمية بقرية بهيج، وأبيس الرابعة وأبو النوم بمركز كفر الدوار، وقرى عزام، والعشرة، والناصر بمركز أبو المطامير، بتكلفة إجمالية نحو 770 مليون جنيه.

وأوضح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب بالإسكندرية، بشأن تقليل الفاقد من المياه، أنه في خلال ۲۰۲۱ تم الانتهاء من العمل بـ۱۸ منطقة DMA بنسبة 100%، وتقع هذه المناطق في: فرع البنجر ومربوط و3 مناطق DMZ بالمنطقة الحرة والبنجر وفرع أبوقير، مؤكداً حرص الشركة على ترشيد استهلاك المياه من خلال تركيب 472829 قطعة موفرة للمياه بالعديد من الأماكن الحكومية والخاصة بالمحافظة، وأيضًا للأهالي، بجانب ترشيد استهلاك الطاقة، وهو أحد محاور رؤية مصر ۲۰۳۰، حيث تم توفير غرامات كانت تقدر بنحو 1.5 مليون جنيه سنوياً، لتصل الآن إلى تحصيل مكافآت، كما تم تركيب ما يقارب من ۲۰ لوحة تحسين معامل قدرة جهد منخفض على مستوى المحطات والروافع الكبرى؛ بعضها بالمجهود الذاتي، مما وفر غرامات سنوية كانت تقارب الـ400 ألف جنيه، وكذا تعديل أنظمة الإنارة الداخلية والشوارع بالمحطات إلى "إنارة ليد" بنسبة 80% على مستوى الشركة، كما تم تخفيض تكاليف إنارة المحطات والروافع إلى نحو 40% لتوفير الطاقة المستهلكة في الإنارة العامة.

وأشار جابر إلى أن شركة مياه الشرب بالإسكندرية تعتبر الشركة الوحيدة التي حصلت جميع قطاعاتها على شهادة الجودة الأيزو 9001، وشهادة نظام إدارة البيئة الأيزو 14001، وشهادة نظام السلامة والصحة المهنية الأيزو 45001، مضيفاً أنه في مجال التدريب وتنمية الموارد البشرية تم توقيع بروتوكول واتفاقية تعاون مع عدد من الأكاديميات، كما أنه تم تجديد بروتوكولات التعاون مع عددٍ من المعاهد والأكاديميات، وانطلاق منصة الإدارة العامة للتدريب لإجراء التدريب والاختبارات أونلاين " LMS Center Training "AWCO وبلغ عدد الدورات التدريبية ۲۳۷ دورة استفاد منها ٢٨٦٨ موظفًا، بالإضافة إلى حصول الشركة على مراكز متقدمة في مسابقة الاتحاد الدولي للمخترعين لعام ۲۰۲۱ بأبحاث في مجالات استخدام (مستخلصات الأعشاب الطبيعية والطحالب في معالجة مياه التبريد بالمصانع- معالجة المياه باستخدام المجال الكهربائي والمغناطيسي- الهيدروجين الأخضر) ، حيث بلغ عدد الحاصلين على الدراسات العليا بالشركة حتى العام الماضي ۱۳ موظفًا حصل على درجة الدكتوراه، و163 موظفًا حصل على درجة الماجستير، بخلاف ٢٩٥ موظفًا من الحاصلين على الدبلومات المتخصصة.

وفي مجال تنمية النشاط التسويقي لزيادة إيرادات الشركة، أوضح جابر، أنه تم تصنيع 150 ترابيزة مرشحات وسيتم توزيعها على محطات الشركة وذلك بأعمال التنفيذ الذاتي بتوفير مالي قدره ۳۰ مليون جنيه، كما تم تصميم وإنشاء وتركيب عنبر كلور ضمن التوسعات الغربية بمحطة المنشية 1 بكوادر الشركة بالمجهود الذاتي، مشيراً إلى أنه في إطار التشغيل الذاتي فإن الشركة لديها اكتفاء ذاتي في مجالات الخياطة والنجارة وإصلاح السيارات وغير ذلك، حيث تم خلال عام ۲۰۲۱ افتتاح ورشة خياطة بالناصرية لتصنيع جميع ملابس ومهمات الوقاية من فيروس كورونا المستجد للعاملين بالشركة والشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وأوضح جابر حول خُطة الشركة للتحول الرقمي، أنه تم تحقيق العديد من الإنجازات في مجال البرمجيات، ومنها منظومة ميكنة قطاع المعامل، ومنظومة قراءة العدادات بالـ QR منظومة ميكنة الإدارة العامة للشؤون القانونية، بجانب إنشاء قاعدة بيانات بديلة للقطاع التجاري ومنظومة إدارة ورشة صيانة العدادات وتهجير البيانات من النظام القديم، مضيفًا أنه تم تدشين البوابة الإلكترونية للشركة، وكذا الأرشيف الإلكتروني لأرشفة كل المستندات الورقية، كما تم حصول مراكز خدمة العملاء بالشركة على المراكز الأولى لمنافذ خدمة العملاء على مستوى الشركات التابعة، وجار العمل على تنفيذ المنافذ الذكية، كما تم فتح منافذ خدمة عملاء خارجية جديدة هذا العام تيسيراً على العملاء بحي المنتزه ثان، وداخل نادي القضاة ونادي سموحة، كما تم إطلاق سيارات خدمة العملاء المتنقلة والتي تقوم باستقبال جميع العملاء وتقدم جميع الخدمات داخل المنافذ الداخلية والخارجية سواءً كانت (تعاقدات- استعلام- سداد فواتير شحن تسجيل شکاوی)، كما تم إطلاق خدمة جديدة من الخدمات الإلكترونية وهي خدمة الحجز مقدماً أونلاين بأحد فروع الشركة لطلب خدمة معينة لتقليل وقت الانتظار وتنظيم العمل داخل الفروع.

ونوه رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب بالإسكندرية بأن العميل يمكنه الآن سداد الفواتير عن طريق منظومة الدفع الإلكتروني بالموقع الإلكتروني للشركة القابضة أو عن طريق الموقع الإلكتروني لشركة مياه الشرب بالإسكندرية www.alexwater.com.eg .

وأعلن جابر بشأن مجال العدادات مسبقة الدفع، أنه تم تفعيل خدمة الشحن بمعظم ماكينات فوري بالمحافظة، كما تم التعاقد مع 4 شركات للدفع الإلكتروني يتم من خلالها تحصيل الفواتير وشحن العدادات مسبقة الدفع تماشياً مع خطة الدولة للحد من التعاملات النقدية، وبلغ عدد العدادات مسبقة الدفع التي تم تركيبها بالمحافظة خلال ۲۰۲۱ نحو ۱۲۰۲۷٥ عدادًا، وإتاحة استقبال كل شكاوى واستفسارات وطلبات العملاء على مستوى المحافظة عن طريق عدة وسائل مختلفة منها (التليفون- الواتس آب- الموقع الإلكتروني للشركة القابضة- الموقع الإلكتروني للشركة- منصات التواصل الاجتماعي).

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