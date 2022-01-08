تطوير القاهرة التاريخية.. رئيس الوزراء يتفقد اليوم الأعمال الجارية بنطاق العاصمة

11:53 ص السبت 08 يناير 2022
تطوير القاهرة التاريخية.. رئيس الوزراء يتفقد اليوم الأعمال الجارية بنطاق العاصمة

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

كتب- محمد سامي:

يجري الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولة تفقدية اليوم السبت لعدد من مشروعات التطوير بالقاهرة التاريخية وغيرها في نطاق العاصمة.

ويأتي ذلك في إطار سلسلة من الجولات التفقدية التي تجريها الحكومة وعلى رأسها رئيس الوزراء لمتابعة تنفيذ مختلف المشروعات القومية.

وتولي الحكومة أهمية واسعة في خطة التطوير وإعادة الإحياء للمناطق التراثية والتاريخية لمحافظة القاهرة لما تزخر به من مناطق متميزة ذات تاريخ طويل.

وتنفذ الحكومة خطة لإعادة إحياء منطقة القاهرة التاريخية وإعادتها لرونقها وبريقها الذي كانت عليه من قبل بهدف استعادة مكانتها الثقافية والسياحية والأثرية.​

مصطفى مدبولي تطوير القاهرة التاريخية الحكومة المشروعات القومية

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