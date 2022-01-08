بسبب 5 ملايين جنيه.. الزمالك مهدد بفصل الكهرباء ومصدر يكشف التفاصيل

كتب- محمد صلاح:

قال مصدر مسؤول بقطاعات الشؤون التجارية بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، إنه تم إرسال خطاب لنادي الزمالك يطالبه بسداد مستحقات الكهرباء وإلا سيتم فصل التيار الكهربائي عن النادي نظرا لارتفاع مستحقات شركة الكهرباء التي زادت فوق 5 ملايين جنيه.

وكشف المصدر، لمصراوي، أن اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك لم تقم بسداد أي مستحقات خلال فترة عملها بالنادي إضافة إلى أن الخطاب الذي تم إرساله كان خلال الفترة التي تولت فيها مقاليد الأمور في النادي.

وأكد على أن الشركة على أتم الاستعداد للتعاون في تقسيط المبلغ المالي وفق معايير محددة خاصة أن نادي الزمالك من الأندية الكبرى التي تستحوذ على جماهيرية كبيرة.

وأوضح أنه حتى اللحظة لم يتواصل أي من قيادات النادي للتباحث حول وضع حلول جذرية لسداد مديونيات النادي المستحقة لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء ممثلة في قطاع كبار المشتركين بوجه خاص.​