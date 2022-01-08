الريف المصري: قرض بـ 4.18 مليون جنيه لأول شركة من منتفعي الـ 1.5 مليون فدان

كتب- أحمد مسعد:

أعلنت شركة تنمية الريف المصري الجديد، المسئولة عن تنفيذ وإدارة المشروع القومي لاستصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان، عن قيام البنك الزراعي المصري بإصدار أول موافقة على تقديم قرض متوسط الأجل لمدة 5 سنوات وبقيمة 4.18 مليون جنيه، لصالح إحدى شركات المنتفعين بأراضي المشروع في منطقة غرب المنيا.

وذكرت الشركة، في بيان، اليوم السبت، أن ذلك يأتي تنفيذا لبروتوكول التعاون الذي وقعه مؤخرا المهندس عمرو عبدالوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصري الجديد، مع علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، والذي تم من خلاله الاتفاق على التعاون المشترك من أجل تقديم القروض والتيسيرات والخدمات المصرفية المختلفة للمنتفعين بأراضي الريف المصري الجديد، بمشروع المليون ونصف المليون فدان.

وأضافت الشركة أن هذا القرض من شأنه أن يمكن الشركة المنتفعة به من تمويل إقامة محطة طاقة شمسية بأرضها وتمويل عمليات تطوير نظم الري والصرف الحقلي الخاصين بالمشروع التنموي التابع لهذه الشركة ضمن أراضي الريف المصري.

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