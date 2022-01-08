كأس الأمم الأفريقية.. منتخب مصر يغادر القاهرة على متن طائرة خاصة - صور

11:08 ص السبت 08 يناير 2022
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كتب- محمد عبيد:

غادرت مطار القاهرة الدولي، اليوم السبت، رحلة خاصة تابعة لشركة مصر للطيران تحمل رقم MS 3040 من طراز بوينغ B737-800 عليها بعثة المنتخب القومي الأول لكرة القدم متجهة إلى مطار "جاروا" بالكاميرون، للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية، والتي تقام بالكاميرون والمقرر انطلاقها الأحد المقبل 9 يناير، وتستمر حتى 6 فبراير المقبل بمشاركة 24 منتخبا أفريقيا.

وقالت مصادر مطلعة بالمطار إنه تم إنهاء إجراءات سفر المنتخب من صالة 4 المخصصة للطائرات الخاصة، وأنهى فريق من العلاقات العامة بالمطار وشركة مصر للطيران إجراءات سفر المنتخب وسط الإجراءات الاحترازية المتبعة.

ويلعب المنتخب القومي المصري ضمن المجموعة الرابعة التي تضم نيجيريا والسودان وغينيا بيساو.

وتم استقبال لاعبي المنتخب بترحيب كبير من العاملين بالصالة خاصة محمد صلاح وتريزيجيه، وطالب العاملون المنتخب بتحقيق البطولة وسط حالة تشجيع كبير.

منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية طائرة خاصة مطار القاهرة

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