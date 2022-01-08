هدم الحي السادس بمدينة نصر.. ننشر مواصفات العقارات التي سيتم إزالتها

10:16 ص السبت 08 يناير 2022
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كتب- محمد نصار:

تواصل محافظة القاهرة ونائب المنطقة الشرقية عقد جلسات حوار ونقاش مع أهالي وسكان الحي السادس بغرب مدينة نصر تمهيدا لإزالة المنطقة من أجل تنفيذ مخطط تطوير خاص بها.

وبحسب مستند حصل مصراوي عليه، فإنه سيتم هدم البلوكات التي مضى على بنائها أكثر من 60 سنة ولم يتم صيانتها طوال تلك الفترة، ومنها ما هو آيل للسقوط بالفعل.

وكشف المستند أن الدولة هي التي تتولى عملية التطوير وإعادة التخطيط، ولا توجد صحة لما يتردد بشأن أن إزالة المنطقة يتم لصالح جهات أو مستثمرين بعينهم.

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الحي السادس مدينة نصر محافظة القاهرة تطوير الحي السادس

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