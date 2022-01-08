"كورونا" في 24 ساعة| الإصابات تضرب المنتخب.. وروبوتات لتعقيم قاعات منتدى شباب العالم

كتب- أحمد عبدالمنعم:

شهدت مصر والعالم أحداثًا مهمة مرتبطة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، خلال 24 ساعة ماضية.

كان أهم تلك الأخبار هو إعلان وزارة الصحة، الجمعة، تسجيل 821 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا المستجد، ووفاة 27حالة جديدة.

ويقدم "مصراوي" في التقرير التالي أهم تلك الأخبار:

27 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا اليوم الجمعة

ملف مصراوي.. كورونا يضرب المنتخب.. صلاح يدخل التاريخ.. وجوائز أمم أفريقيا

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