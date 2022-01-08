​​رئيس الثروة السمكية يكشف موعد انخفاض أسعار الأسماك في الأسواق

كتب- أحمد مسعد:

كشف الدكتور صلاح مصيلحي، رئيس هيئة الثروة السمكية التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أسباب ارتفاع أسعار الأسماك في الجملة والقطاعي، موضحًا أن أول تلك الأسباب التقلبات الجوية وليس لضعف الإنتاج.

وقال مصيلحي في تصريح خاص لـ"مصراوي، إن أمطار الأسبوع الماضي أحالت دون الاستمرار في الصيد بسبب الأمواج العاتية والرياح وبالتالي انخفاض المعروض، مشيرًا إلى أن الأسعار ستعود مرة أخرى لطبيعتها خلال أيام.

وأضاف رئيس هيئة الثروة السمكية، أن أبرز الأنواع الذي شهدت الارتفاع وتعد شعبية أو رئيسية للمواطنين هي البلطي والبوري، لافتًا إلى أن أسعار الأسماك في المزارع متدنية، ولابد من وجود رقابة على تجار الجملة والتجزئة لأن الأسعار في الحلقة الثانية من حلقات البيع تكون مضاعفة.

ولفت مصيلحي، إلى أن هناك اهتمام كبير من جانب الدولة المصرية بالاستزراع السمكي وتطوير البحيرات، حيث نشهد حاليًا تطوير بحيرات المنزلة والبردويل وادكو وديروط.

وأشار إلي أن المزارع السمكية تحتل المرتبة الأولى من حيث الإنتاج بنـسبة 80% يلـيه الإنتــاج بالبحيرات بنسبة 10.8% ثم الإنتــاج بالمياه البحـريـة بنسبة 4.5% ثم المياه العذبة بنسبة 3% وأخيرًا حقول الأرز بنسبة 0.5% من إجمالي الإنتاج.