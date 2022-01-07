​الأوقاف: إيقاف إمام عن العمل سمح بإقامة عزاء بمصلى للسيدات

كتب- محمود مصطفى:

قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إيقاف الشيخ خالد إسماعيل أحمد أبو شنب إمام وخطيب بمديرية الغربية عن العمل لمدة ثلاثة أشهر أو لحين انتهاء التحقيق معه أيهما أقرب، لتمكينه بعض الأهالي من إقامة العزاء بمصلى السيدات بأحد المساجد التابعة لإدارة أوقاف طنطا أول.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها، الجمعة، أن قرار إيقاف المذكور عن العمل جاء بناء على المذكرة التي رفعتها مديرية الغربية.

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