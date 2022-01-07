الأوقاف تحرر محضرًا لشخص زعم إلقاء خطبة الجمعة بمسجد بكفرالشيخ

كتب- محمود مصطفى:

حررت مديرية أوقاف كفرالشيخ، الجمعة، محضرًا ضد المدعو محمد محمود القصاص، مركز شرطة فوه، لقيامه بنشر أخبار غير صحيحة عبر صفحات التواصل الاجتماعي، بأنه سيلقي خطبة الجمعة بأحد مساجد المديرية، على غير الحقيقة.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها، الجمعة، أن منشور المدعو محمود القصاص سبب تشتيتا لعمل مفتشي المتابعة بالمديريات والديوان العام، من خلال تلك المنشورات الكاذبة، مؤكدة أن هذه التصرفات غير سوية وتتنافى مع كل القيم والأخلاق النبيلة.

وأشارت مديرية أوقاف كفرالشيخ بأن المدعو محمد محمود القصاص ليس له ترخيص خطابة من الأوقاف وغير مصرح له بها، وأن ما نشر لا أساس له من الصحة، وتؤكد على عدم السماح للمذكور بأي عمل دعوي خطابة أو إمامة أو خلافه، مع إحالة من يسمح له بذلك للمساءلة التأديبية.

كانت وزارة الأوقاف، حررت محضرا ضد شخص، أعلن على فيسبوك إلقاء خطبة الجمعة بأحد مساجد مديرية القاهرة، الأسبوع الماضي، على غير الحقيقة.