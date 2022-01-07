احتفالا بعيد الميلاد.. "نسل واحد من الجدود" بقبة الغوري الأحد

10:12 م الجمعة 07 يناير 2022
احتفالا بعيد الميلاد.. "نسل واحد من الجدود" بقبة الغوري الأحد

مركز إبداع قبة الغوري

(مصراوي):

يقيم مركز إبداع قبة الغوري بشارع الأزهر، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في الثامنة مساء الأحد 9 يناير 2022، احتفالية بعنوان "العبارة نسل واحد من الجدود"، بالتعاون مع مؤسسة حوار لفنون ثقافات الشعوب.

الحفل رؤية فنية للفنان انتصار عبد الفتاح، بمشاركة فرق سماع للإنشاد والموسيقى الروحية، مع ضيف الشرف فرقة "أوصانا للتسابيح والترانيم"، حيث تمتزج الألحان الكنائسية والإسلامية، في تناغم يعبر عن أصالة الحضارة المصرية والتسامح والسلام.

وذلك بمناسبة احتفالات عيد الميلاد المجيد.

مركز إبداع قبة الغوري عيد الميلاد المجيد احتفالات عيد الميلاد

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