الوطنية للإعلام: 60 مليون جنيه من مجلس الوزراء لصرف مستحقات العاملين

09:51 م الجمعة 07 يناير 2022
الوطنية للإعلام: 60 مليون جنيه من مجلس الوزراء لصرف مستحقات العاملين

حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام

كتب- محمود مصطفى:

أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين، تقدمها بالشكر للدولة المصرية ولرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، على الدعم والمساندة للهيئة والعاملين فيها.

وقالت الهيئة في بيان لها، اليوم الجمعة، إن مجلس الوزراء وافق على إتاحه مبلغ 60 مليون جنيه كخطوة أولى ضمن عدة إجراءات لصرف كافة مستحقات العاملين فيها، بعد أن عرضت الهيئة احتياجاتها من الموارد المالية اللازمة لصرف مستحقات العاملين فيها سواء الحاليين أو المحاليين على المعاش.

وتؤكد الوطنية للإعلام لأبنائها الذين تكن لهم كل الاحترام والتقدير أنها تواصل جهودها والمتابعة مع الجهات المعنية لصرف مستحقاتهم كاملة، وأن هناك استجابة من الدوله المصرية لحل كافه المشكلات حفاظًا على حقوق العاملين واستقرارهم الوظيفي والمعيشي.


حسين زين الهيئة الوطنية للإعلام مجلس الوزراء مصطفى مدبولي

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