إلغاء إجازة منتصف العام وارتفاع أسعار اللحوم.. بيان من الوزراء بشأن شائعات الأسبوع

كتب- أحمد مسعد:

علق المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، على عدد من الشائعات التي انتشرت الأسبوع الماضي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كان أهمها إلغاء إجازة منتصف العام، وتصدير شحنة من البصل الأخضر الفاسد، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار اللحوم بسبب أعياد الميلاد.

ويرصد مصراوي الشائعات التي ردت الحكومة عليها خلال الأسبوع المنقضي، على النحو التالي:

- الحكومة تحسم الجدل بشأن إلغاء إجازة منتصف العام الدراسي

كذب المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صحة ما تم تداوله بشأن صدور قرار بإلغاء إجازة منتصف العام الدراسي الحالي 2021/2022.

وقال المركز، في بيان له إنه تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لصدور قرار بإلغاء إجازة منتصف العام الدراسي الحالي 2021/2022، وأنه لم يصدر أي قرار بهذا الشأن.

- الحكومة تكشف حقيقة غرق متحفين وتضرر الآثار جراء الأمطار

نفى مركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد حول غرق متحفي شرم الشيخ والغردقة أو تضرر القطع الأثرية فيهما جراء موجة الأمطار التي شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية، مُشددةً على سلامة كافة منشآت المتحفين، وجميع القطع الأثرية المعروضة بهما، حيث لم يلحق بهما أي أضرار جراء موجة الأمطار، مع استمرارهما في استقبال الزوار بشكل طبيعي.

- الحكومة تحسم الجدل بشأن تصدير بصل أخضر فاسد يصيب ببكتيريا الإيكولاي

كذب المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تم تداوله بشأن تصدير شحنات فاسدة من البصل الأخضر المصري تتسبب في الإصابة ببكتيريا الإيكولاي.

وقال المركز، في بيان، إنه تواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدة على أنه لا صحة لتصدير شحنات فاسدة من البصل الأخضر المصري تتسبب في الإصابة ببكتيريا الإيكولاي.

- الحكومة ترد على أنباء ارتفاع أسعار اللحوم بالتزامن مع أعياد الميلاد

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما نشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن ارتفاع أسعار اللحوم بالأسواق تزامناً مع أعياد الميلاد المجيد، لا أساس له من الصحة.

أوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لارتفاع أسعار اللحوم بالأسواق تزامنًا مع أعياد الميلاد المجيد، وأن أسعار اللحوم مستقرة ولم يطرأ عليها أي زيادات، مُشددةً على توافر اللحوم بكافة أنواعها بالأسواق وجميع فروع ومنافذ الوزارة على مستوى الجمهورية، مع طرح كميات كبيرة منها بهدف تحقيق وفرة في الأسواق لضبط الأسعار، مُشيرةً إلى شن حملات تفتيش دورية على كافة أسواق اللحوم لضبط أي مخالفات، ومنع أي تلاعب بالأسعار.

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