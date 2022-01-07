كورونا وحياة كريمة.. تفاصيل ورش تحضيرية لـ8 جلسات بمنتدى شباب العالم غدًا

08:03 م الجمعة 07 يناير 2022
كورونا وحياة كريمة.. تفاصيل ورش تحضيرية لـ8 جلسات بمنتدى شباب العالم غدًا

منتدى شباب العالم

(مصراوي):

أعلنت إدارة منتدى شباب العالم، أجندة النسخة الرابعة، وتشهد إقامة ورشة تحضيرية، غدًا السبت تضم 8 جلسات، لمناقشة عدد من القضايا والموضوعات الحيوية أبرزها جائحة كورونا ومراجعة الأهداف الأممية للتنمية المستدامة 2030 ومستقبل القارة الأفريقية ومستقبل التكنولوجيا المالية للأسواق الناشئة، والتحول الرقمي، والتعليم ومنظور شباب الجيل Z لعالم ما بعد الجائحة.

كما تتضمن الورشة التحضيرية، مناقضة قضايا مهمة تشمل تبني السياسات المائية الرشيدة، ومواجهة التحديات البيئية، وتنامي الدور العالمي للشركات الناشئة، فضلًا عن استعراض مبادرة "حياة كريمة" باعتبارها التجربة المصرية لتنمية الإنسان.

تنطلق فعاليات منتدى شباب العالم، الذي يعقد بمدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء، برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال الفترة من الاثنين 10 يناير وحتى الخميس المقبل 13 يناير.​

منتدى شباب العالم فيروس كورونا مبادرة حياة كريمة

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