الصحة: تطعيم 12 ألف مواطن بلقاح كورونا خلال احتفالات عيد الميلاد

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تطعيم 12 ألف و100 مواطن بلقاحات فيروس كورونا، وتقديم التوعية بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية، لأكثر من 40 ألف مواطن، منذ صباح أمس الخميس وحتى عصر اليوم، في الكنائس والميادين العامة، بالتزامن مع احتفالات المصريين بعيد الميلاد المجيد.

جاء ذلك من خلال الفرق الطبية التي وجه الدكتور خالد عبدالغفار القائم بعمل وزير الصحة والسكان، بإطلاقها في عدد من محافظات الجمهورية، ضمن حملة "معًا نطمئن.. سجل الآن" في إطار الحرص على الاهتمام بالصحة العامة وللحفاظ على مكتسبات الدولة في التصدي للجائحة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه بالتوازي مع حملة التطعيمات، تم إطلاق 40 عيادة متنقلة، على أعلى مستوى من الجاهزية وبها كافة الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية، لتقديم خدمات مبادرات السيد رئيس الجمهورية للاهتمام بالصحة العامة، من قياس الضغط والسكر وكافة الخدمات الطبية، حيث تم توقيع الكشف الطبية وصرف العلاج بالمجان ل 1200 مواطن.

وأضاف «عبدالغفار» أن فرق التطعيمات تم توزيعها على محافظات "القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، المنيا، سوهاج، أسيوط، قنا، الأقصر، أسوان، الشرقية، دمياط والدقهلية"، وذلك بمتوسط ثلاث فرق طبية بكل محافظة، تشمل "طبيب وممرض ومدخل بيانات" حيث تقوم تلك الفرق بتسجيل المواطنين وتطعيمهم وتستمر في عملها على مدار 3 أيام بداية من أمس حتى يوم السبت المقبل.

وتابع أن دور فرق التواصل المجتمعي التابعة للوزارة، يتمثل في تقديم التوعية الصحية للمواطنين بمناطق التجمعات في الكنائس والمتنزهات والمطاعم والحدائق العامة والأسواق التجارية والميادين، في إطار الحرص على الاهتمام بالصحة العامة واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للتصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد.

ودعا «عبدالغفار» المواطنين إلى الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية والحفاظ على التباعد الاجتماعي، حفاظا على الصحة العامة، ومكتسبات الدولة في التصدي لجائحة كورونا، مناشدا المواطنين بالتسجيل على الموقع الإلكتروني للوزارة https://egcovac.mohp.gov.eg/#/registration لتلقي لقاحات فيروس كورونا.