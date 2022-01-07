الزراعة: الانتهاء من تنفيذ 8 مدارس حقلية في 5 محافظات

كتب- أحمد مسعد:

اعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في مركز البحوث الزراعية، الانتهاء من تنفيذ 8 مدارس حقلية في 5محافظات سوهاج وأسيوط والشرقية والغربية والبحيرة.

وقال الدكتور ياسر حيمري وكيل معهد بحوث الإرشاد الزراعي، المنسق العام للمدارس الحقلية، إن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، برعاية الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، وإشراف الأستاذ الدكتور عادل عبدالعظيم نائب رئيس مركز البحوث الزراعية لشؤون الإرشاد والتدريب.

وأشار المنسق العام للمدارس الحقلية، إلى أنه تم خلال الأسبوع الأول من شهر يناير تنفيذ فاعليات الأنشطة الإرشادية والتدريبية لـ8 مدارس حقلية، شملت 2 مدرسة حقلية لمحصول القمح، 2 مدرسة حقلية لمحصول البصل، و2 مدرسة حقلية لمحصول البسلة، ومدرسة حقلية لمحصول البطاطس، ومدرسة حقلية للإنتاج الداجني.

وأشار إلى أنه شارك في تنفيذ فاعليات هذه المدارس خبراء من معاهد بحوث الإرشاد الزراعي، والمحاصيل الحقلية، ووقاية النبات، وأمراض النبات، والبساتين، والإنتاج الحيواني، والمعمل المركزي لبحوث الحشائش، بالإضافة إلى مهندسي الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي في مديريات الزراعة.

وأوضح حيمري، أن هذه الأنشطة تأتي استمرارًا لأنشطة المدارس الحقلية التي بدأها مركز البحوث الزراعية في شهر ديسمبر الماضي، بالتعاون مع الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي على مستوى 22 محافظة من محافظات الجمهورية، لتنفيذ عدد 170 مدرسة حقلية، لافتًا إلى أنه تم تنفيذ الأنشطة الإرشادية والتدريبية لعدد 35 مدرسة حقلية لمختلف المحاصيل خلال شهر ديسمبر (القمح، الفول البلدي، البسلة، البطاطس، الطماطم، الفراولة، البصل، قصب السكر، نخيل البلح، الخيار).