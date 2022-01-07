​رئيس "المحطات النووية" يكشف موعد تخريج أول دفعة من مدرسة الضبعة

كتب- محمد صلاح:

قال الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، إن مدرسة الضبعة النووية تُعد أول مدرسة فنية متخصصة في الاستخدامات السلمية لتكنولوجيا الطاقة النووية في مصر والشرق الأوسط، مؤكدًا أن هناك اهتمام واضح من القيادة السياسية بتلك المدرسة النووية المتميزة مع حرص وزارة التربية والتعليم ومحافظة مطروح على تقديم كافة أوجه الدعم لطلابها.

وأضاف الوكيل في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أنه سيتم تخريج أول دفعة من مدرسة الضبعة النووية هذا العام 2022/2021 ويصل إجمالي عدد طلاب الدفعة لـ75 طالبًا بواقع 25 في كل قسم من أقسام المدرسة وهي: (إلكترونيات – كهرباء - ميكانيكا).

وأشار إلى أنه سيتم الاستعانة بالعناصر المتميزة من الخريجين للعمل بالهيئة بعد اجتياز الاختبارات المقررة للعمل في الهيئة، منوهًا إلى أن مدرسة الضبعة تعتبر إحدى الخطوات المنهجية لبناء قدرة القوة العاملة من خلال إمدادها بالمناهج التعليمية، والمدرسين والمدربين لتخريج دفعات من الفنيين المصريين المتميزين.

وأوضح أن الهيئة اقترحت مؤخرًا أن يكون تدريس المواد الفنية التخصصية بدء من السنة الثالثة باللغة الإنجليزية، وجاء هذا المقترح كأحد الدروس المستفادة من المشروعات النووية التي يتم تنفيذها من قبل في بعض الدول، منوهًا إلى انه في أحد مشروعات إحدى الدول واجه المتدربون صعوبة في حضور التدريب باللغة الإنجليزية وبناء عليه طلبت هذه الدولة من الجانب الروسي تقديم التدريب باللغة المحلية للدولة، ما أدى لوجود مشكلة بالعملية التدريبية وتعثرها لذا تم إدخال اللغة الإنجليزية في تدريس المناهج كأحد الدروس المستفادة.

وتقع مدرسة الضبعة النووية في قلب مدينة الضبعة بمحافظة مطروح، وتبلغ مساحة المدرسة 8.5 فدان، وتتكون المدرسة من مبنى تعليمي سعة 375 طالبًا و10 معامل و15 فصلًا و3 ورش فنية، على مساحة 3260 م2، وملحق بها مبنيين سكنيين للطلاب والمعلمين بإجمالي مسطح 11580م2، مكونة من 5 أدوار سعة 436 سريرًا.

​