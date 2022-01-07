الأرصاد تكشف موعد انتهاء ظاهرة الشبورة المائية

05:30 م الجمعة 07 يناير 2022
الأرصاد تكشف موعد انتهاء ظاهرة الشبورة المائية

الطقس غدا.. استمرار الشبورة

كتب– أسامة علي:

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، موعد انتهاء الشبورة المائية الكثيفة التي تتعرض لها البلاد حاليا، خلال الصباح الباكر.

الأرصاد: الشبورة مستمرة حتى هذا اليوم

قالت غانم، لمصراوي، الجمعة، إن الشبورة الكثيفة مستمرة حتى غدا على محافظات الوجه البحري ومدن القناة وبعض المناطق من القاهرة الكبرى، غير أنها تظهر بصورة أقل مما كانت عليه اليوم، مشيرة إلى أن الشبورة بلغت ذروتها اليوم الجمعة ووصلت للضباب.

الشبورة

الأرصاد: الشبورة تضرب البلاد في هذا التوقيت

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن الشبورة المائية تبدأ من الخامسة صباحا وحتى الثامنة أو التاسعة صباحا، ما يؤدي إلى انخفاض الرؤية بمقدار يتراوح ما بين ألف إلى ألفين متر على الطرق الزراعية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري ومدن القناة.

ولفتت إلى أنه ابتداء من الأحد وحتى الأربعاء المقبل، ستنعدم تكون الشبورة المائية، بسبب نشاط الرياح على أغلب الأنحاء، ما يزيد من الإحساس بالبرودة.

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