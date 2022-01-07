الشبورة الكثيفة.. الأرصاد تعلن أفضل وقت للسفر عبر الطرق الزراعية والصحراوية

كتب – أسامة علي:

كشفت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بُعد بهيئة الأرصاد الجوية، أفضل موعد للسفر على الطرق الزراعية والصحراوية، بالتزامن مع الشبورة المائية الكثيفة التي تتعرض لها بعض المناطق.

ونصحت مدير مركز الاستشعار عن بُعد بهيئة الأرصاد الجوية، في تصريحات لمصراوي، بالسفر عبر الطرق الزراعية والصحراوية بعد العاشرة صباحا، مشيرة إلى أن هذه الفترة تشهد انقشاع الشبورة وتحسن الرؤية.

وأشارت شاكر إلى أنه حالة الضرورة، ينصح بالقيادة بهدوء في الصباح الباكر، وإضاءة الكشافات الأمامية، وحالة انعدام الرؤية يجب التوقف حتى تحسن الرؤية، ناصحة بتشغيل الإنارة الأمامية للسيارة بشكل منخفض، وإطفاء الإنارة الخلفية للسيارة، وتشغيل إنارة الانتظار، القيادة بجانب الطريق وعدم التوقف، مع التأكيد على فتح زجاج السيارة.

وأشارت إلى أن الشبورة المائية الكثيفة وصلت حد الضباب على بعض محافظات مدن القناة والوجه البحري وبعض المناطق من محافظات القاهرة الكبرى، مشيرة إلى أن الرؤية في بعض المناطق تصل إلى أقل من ١٠٠ متر.

ونوهت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد، إلى أن الشبورة تكون كثيفة في الساعات الأولى من الصباح الباكر، وتبدأ من الرابعة صباحا وتقل تدريجيا من الـ ٩، مؤكدة أنه من المتوقع أن تنتهي الشبورة خلال أقل من ساعة أو ساعتين.

وفي السياق، حذر الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، من السرعات الزائدة أثناء القيادة، مطالبا بتوخي الحذر بقدر الإمكان وتجنب السرعات الزائدة.