الطقس غدا.. الأرصاد: شبورة كثيفة على مناطق متعددة تبدأ في هذا التوقيت

كتب-أحمد مسعد:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود غداً السبت، طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على شمال الصعيد، دافء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها، الجمعة، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

وقالت هيئة الأرصاد عبر صفحتها الرسمية فسيبوك، اليوم الجمعة، إنه من المتوقع أن تكوُن شبورة مائية كثيفة من 4 إلى 8 صباحا تقريبا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وجود نشاط للرياح على مناطق من أقصى غرب البلاد، قد تكون مثيرة للرمال على فترات متقطعة.

وتوقعت سقوط أمطار خفيفة على مناطق من أقصى غرب البلاد بنسبة 30% قد تمتد إلى الوجه البحري والقاهرة بنسبة 10% على فترات متقطعة.

السبت 8 يناير

القاهرة 20-10.

الإسكندارية :20-10.

بورسعيد: 19-10.

العريش: 20-10.

نوبيع 22-12.

طابا:21-9.

شرم الشيخ:24-15.

الغردقة:23-15.

الأقصر:25-10.

أسوان:24-11.