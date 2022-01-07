القيم المجتمعية.. الأوقاف تعلن موضوع خطبة الجمعة المقبلة

كتب - محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الأوقاف، أن موضوع خطبة الجمعة المقبلة 11 من جمادى الآخرة 1443هــ، 14 يناير 2022م هو "القيم المجتمعية"، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأكدت وزارة الأوقاف، في بيان لها، الجمعة، على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصا أو مضمونا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

في الوقت نفسه، أكد وزير الأوقاف، قال الدكتور محمد مختار جمعة، أن ديننا الحنيف هو دين الجمال والرقي والذوق السليم والحس الإنساني المرهف، فكل ما يتسق مع الآداب الإنسانية العامة هو من صميم الفطرة السليمة التي فطر الله الناس عليها، قال تعالي:" فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا".

وقال وزير الأوقاف، في تصريحات له اليوم، إن الأمم المتحضرة والدول الراقية هي التي تجعل من مراعاة الآداب العامة منهج حياة، ولا تعد هذه الآداب من نافلة القول أو على هامش أولوياتها، فالآداب العامة لا تنفك عن منظومة القيم والأخلاق الإنسانية الراقية، والتحلي بها دليل على حب الله (عز وجل) للعبد، حيث يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): " أحب عباد الله إلى الله أحسنهم خلقًا".

وأضاف وزير الأوقاف: ولا شك أن الإسلام قائم على كل ما ينمي الذوق، ويرسخ القيم الإنسانية السوية، ويسهم في تكوين الرقي الشخصي والمجتمعي، وينشر القيم الحضارية، ويؤدي إلى تأصيلها وتجذيرها في نفوس الناس جميعًا.