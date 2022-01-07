العدادات مسبقة الدفع.. ما تأثير عدم ضبط الوقت والتاريخ؟

كتب - محمد صلاح:

قال مصدر مسئول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، إنه يجب على المواطنين الذين يستخدمون العدادات مسبقة الدفع، الحرص على متابعة دقة وصحة التاريخ والوقت المسجل بالعداد، والذهاب لشركة الكهرباء حال وجود اختلاف في التاريخ والوقت، حرصا على سير العداد بطريقة صحيحة وسليمة.

وأشار المصدر فى تصريحات خاصة لمصراوى، إلى أنه يجب إبلاغ شركة الكهرباء فورا حتى يتم إعادة ضبط الوقت والتاريخ، لأنه مع بداية كل شهر يبدأ العداد في الاستهلاك بالمعدل الطبيعي وفقا لما يستهلكه المشترك، وهذا يتطلب دقة التاريخ والوقت.

وكشف أن عدم ضبط الوقت والتاريخ بالعدادات مسبقة الدفع، يؤدى إلى عدم تمكن المشترك من الاستفادة من الأوقات الصديقة التي لا تنقطع فيها الكهرباء، حتى في عدم وجود رصيد، مثل أيام الجمع من كل أسبوع والإجازات الرسمية والأعياد والفترة من 5 مساء إلى العاشرة صباحا، بالإضافة لعودة قراءة استهلاك العداد للشريحة الأولى مرة أخرى لحساب استهلاك شهر جديد حال ضبط التاريخ والتوقيت.

وكشف أنه جاري التنسيق بين شركات التوزيع والشركة المسئولة عن قراءة والكشف على عدادات الكهرباء لمختلف المشتركين من مستخدمى العدادات القديمة أو مسبقة الدفع، بشأن تشكيل لجان من كل إدارة تابعة للقطاع التجارى للتفتيش على سلامة العدادات، وعدم قيام أى مواطن التلاعب فيها.

وأشار إلى أنه تم رصد مؤخرا حالات ليست بالقليلة، لأشخاص تلاعبوا فى العدادات، وتم فسخ التعاقد معهم وتحرير محاضر سرقة تيار وتلاعب فى الاستهلاك.

ونوه إلى أن شركات التوزيع التسع يوجد لديها "كروت التجميع" يمكن من خلالها معرفة المتلاعب في العداد من عدمه، ويتم وضع الكارت فى العداد ثم يقوم بإخراج ما تم شحنه على مدار الفترات الماضية بالتاريخ مع معرفة كمية الاستهلاك الحقيقية ، مشيرا إلى أنه يتم حاليا التنسيق بين شركات التوزيع وشركة شعاع للقيام بالتفتيش على المناطق التي توجد بها مخالفات وتلاعبات في العدادات مسبقة الدفع بوجه خاص، مما يمثل خسائر كبيرة لوزارة الكهرباء ممثلة في الشركة القابضة لكهرباء مصر.​