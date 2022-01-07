شاحن الموبايل والريسيفر.. احذر 4 أجهزة ترفع استهلاك الكهرباء في الشتاء

04:30 ص الجمعة 07 يناير 2022
شاحن الموبايل والريسيفر.. احذر 4 أجهزة ترفع استهلاك الكهرباء في الشتاء

أجهزة ترفع استهلاك الكهرباء في الشتاء


كتب- محمد صلاح:

أصدر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، نشرة جديدة تتضمن بعض النصائح لتوفير الكهرباء وخفض قيمة فاتورة الاستهلاك الشهرية.

وأشار الجهاز، في بيان عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إلى أن أجهزة صغيرة موجودة بكل منزل وتسرق الكهرباء وتتسبب في ارتفاع فواتير استهلاك الكهرباء الشهرية.

وأوضح الجهاز أن تلك الأجهزة هي:

- شاحن الموبايل:
تستهلك شواحن الهواتف المحمولة قدر كبير من الكهرباء وحتى مع عدم توصيلها بالتليفون المحمول.

- الريسيفر:
يستهلك جهاز استقبال القنوات الفضائية "الريسيفر" كمية كبيرة من الكهرباء على مدار الشهر بسبب شاشة عرض البيانات.

- جهاز راوتر الإنترنت:
يستهلك الراوتر كهرباء بسبب وجود أكثر من 4 لمبات إشارة الشبكة، تعمل بشكل مستمر.

- فيش الأجهزة الكهربائية المغلقة:
رغم غلق الأجهزة من خلال الريموت إلا أنها تكون في وضع الاستعداد وبالتالي تستهلك كهرباء.

ونصح الجهاز بفصل فيش جميع الأجهزة الكهربائية الموجودة في المنزل بعد غلقها، خاصة وقت النوم وعدم تركها في وضع الاستعداد لتوفير الكهرباء وخفض قيمة الفواتير الشهرية.

من ناحية أخرى، أعلن الجهاز أيضا المسافات الآمنة للسكن بجوار خطوط الكهرباء، وجاءت كالآتي:

- الخطوط الهوائية للجهود الفائقة 25 مترًا.

- الخطوط الهوائية للجهود العالية 13 متراً.

- الخطوط الهوائية للجهود المتوسطة 5 أمتار.

- كابلات الجهود الفائقة والعالية 5 أمتار.

- كابلات الجهود المتوسطة والمنخفضة متران.

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