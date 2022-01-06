هدم الحي السادس بمدينة نصر.. نائب المحافظ يكشف حقيقة بيع المنطقة لمستثمرين



كتب- محمد نصار:

عقد إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، اجتماعا مع عدد من أهالي منطقة الحي السادس بمدينة نصر غرب والمقرر إزالتها.

وتعتزم الحكومة إزالة منطقة الحي السادس بالكامل من أجل إعادة تطوير المنطقة.

وقال نائب المحافظ، خلال الاجتماع، إن الحكومة تضع أولويات ومصلحة المواطنين في الاعتبار.

وأضاف صابر: لو إحنا عايزين نحل الموضوع الناس نقدم وتعمل إجراءاتها وتوصل للحي والموضوع يخلص.

وتابع: اللي عايز عقد يكتب ورقة ويقول أنا عاوز عقد واللي عايز تعويض يكتب أنه عايز تعويض.

وأشار إلى أنه لن يتم بيع المنطقة للمستثمرين كما يتردد، ولكن سيتم إعادة تخطيطها من جديد بشكل أفضل، ومن يريد من السكان الخروج سيتم تعويضه حسب سعر المنطقة.

وقال: المساكن دي كانت بتاعت المحافظة وأوراق الناس موجودة لدى الحكومة، والموضوع إعادة تخطيط للمنطقة وليس لصالح مستثمرين.

وحول الخيارات المتاحة أمام السكان، أوضح: عارضين العودة في نفس المكان بنفس المساحات بنظام الإيجار حسب الاتفاق أو هناك مشروع جاهز يمكن التسكين فيه مع دفع الفارق المادي أو يوجد مشروع إسكان في مكان بديل لمن يرغب.

وأكد نائب المحافظ: الناس قبل ما تتحرك هتبقى راضية وضامنة أنها خدت التعويض اللي يناسب مصلحتها، المحل ممكن ياخد تعويض نقدي أو يرجع تاني في نفس المكان ولكن الأنشطة المقلقة للراحة ممكن يكون ليها أماكن تانية.