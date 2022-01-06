الجمهورية الجديدة وتحية للبابا.. 10 رسائل من السيسي للمصريين في عيد الميلاد
(مصراوي):
وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، عددًا من الرسائل إلى المصريين أثناء مشاركته في احتفال الأقباط بعيد الميلاد المجيد في كاتدرائية ميلاد المسيح في العاصمة الإدارية الجديدة كالتالي:
1- "إن شاء الله العام الجديد يكون عام محبة ورحمة وسلام على الجميع"
2- "بدأنا طريقًا عاهدنا فيه الله وعاهدناكم، وبدأناه معًا وسنكمله معًا جميعًا"
3- "الجمهورية الجديدة تتسع للجميع دون أي تفرقة أو تمييز.. سنعيش فيها في سلام وأمان معًا".
4- "الجمهورية الجديدة هي جمهورية الحلم والأمل والعلم والعمل.. هي قوية غير غاشمة ومسالمة غير مستسلمة".
5- "علينا أن نكون جميعًا على قلب رجل واحد".
6- "علينا أن نحرص ألا يدخل أحد بيننا أو يزرع الفتنة وسطنا".
7- "الله يعينني أن أكون خادمًا أمينًا وشريفًا لهذا البلد ولكم جميعًا".
8- "نحن متواجدون في بيت من بيوت الله.. من يحمي هذا البلد هو الله وهو من يسبب الأسباب".
9- "أُكن التقدير لقداسة البابا تواضروس.. الرجال يوزنون بالظروف والمواقف الصعبة".
10- "قداسة البابا تواضروس الثاني له قيمة كبيرة لدى الجميع لازم تاخدوا بالكم منه كويس".
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