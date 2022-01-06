كتب- يوسف عفيفي:

يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يكون الطقس غدًا الجمعة، مائلًا للبرودة نهارًا على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية، دافئًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الطقس غدا الجمعة: مائلًا للبرودة نهارًا

أوضحت الهيئة في بيان، أن الطقس ليلًا، شديد البرودة على كافة الأنحاء، يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

الطقس غدا الجمعة: شبورة تكون كثيفة تصل إلى حد الضباب

وحذرت الهيئة، من شبورة تكون كثيفة تصل إلى حد الضباب، ما يسبب انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق وخاصة السريعة والزراعية.

ونصحت الهيئة، قائدي المركبات، بضرورة الحذر أثناء القيادة، وذلك خلال الفترة (من 4 إلى 8 صباحا) في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الطقس غدا الجمعة: فرص لسقوط أمطار خفيفة

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من حلايب وشلاتين وأقصى جنوب البلاد بنسبة 20%، لافتة إلى أن حالة البحرين المتوسط والأحمر خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف.

درجات الحرارة الجمعة على كافة الأنحاء:

القاهرة: العظمى 18 والصغرى 9

الإسكندرية: العظمى 17 ، والصغرى 9

أسوان: العظمى 25 درجة 11 للصغرى

قنا: العظمى 20 والصغرى 9 درجات

شرم الشيخ: العظمى 23، والصغرى 14

الغردقة: العظمى 22، والصغرى 14

الأقصر: العظمى 24 والصغرى 10

سوهاج: العظمى 19، والصغرى 9

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