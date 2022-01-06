تقليل الخبز والأرز.. الصحة تنشر إرشادات التغذية الصحية لكبار السن

10:59 م الخميس 06 يناير 2022
تقليل الخبز والأرز.. الصحة تنشر إرشادات التغذية الصحية لكبار السن

التغذية الصحية لكبار السن

كتب - أحمد جمعة:
نشرت وزارة الصحة والسكان، عبر حسابها على تويتر اليوم الخميس، إرشادات التغذية الصحية لكبار السن.

يأتي ذلك ضمن البرنامج الصحي لرعاية كبار السن الذي يستهدف كبار السن من عمر 65 فأكثر.

وطالبت الوزارة بتجنب المقليات والأغذية المسبكة، ولابد أن يكون الغذاء لين "طري" ومطهياً جيدًا.

ونصحت الوزارة بتجنب الدهون الزائدة واستبدالها بالزيوت النباتية، والإكثار من الخضروات والسلطة والفواكه.

كما نصحت بتقليل الأغذية التي تمد الإنسان بالطاقة مثل الخبز والأرز والدهون، لأن المسن لا يحتاج إلى كميات كبيرة من الطاقة حيث أنه لا يفقد طاقة كبيرة في معيشته اليومية.

كما شددت على ضرورة تجنب التدخين.

كبار السن الخبز الارز التغذية الصحية

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