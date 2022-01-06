"مجسات ونظام مراقبة ذاتي".. كيف تراقب الري الآبار المستصلحة حديثًا؟

كتب- أحمد مسعد:

أعلن الدكتور أيمن السيد، رئيس قطاع الرصد والاتصالات والمعلومات "التليميتري"، عن تنفيذ نظام مراقبة للمياه بشكل أوتوماتيك "ذاتي" وإضافة مجسمات لكل بئر مياه جوفية، موضحًا أن المنظومة تأتي ضمن حزمة تنفذها الوزارة لحماية المياه الجوفية باعتبارها مورد غير متجدد.

وأضاف رئيس قطاع الرصد والاتصالات، لمصراوي، أن الوزارة وفرت هذه المنظومة على 15 بئر من إجمالي 19، بحيث يتم الانتهاء من الـ4 المتبقين الأسبوع المقبل، مشيرًا إلى أن المنظومة تتمثل في وضع جهاز مراقبة على طلمبة البئر لتشغيله لعدد ساعات محددة ويتم فصله أوتوماتيكيًا عند انتهاء الوقت أو الكمية المخصصة للمزارع.

وأضاف، أنه تم تركيب مجسمات لقياس درجة رطوبة الأرض لإرسال إشارات لصاحب المزرعة بوضع الأرض أو المحصول مما يتيح له تحديد أفضل أوقات ري الأرض، لافتًا إلى أن المنظومة تستهدف الحفاظ على مواردنا المائية والحد من هدر أي نقطة مياه.

ولفت إلى أن المنظومة تم تطبيقها على محافظة الوادي الجديد، وتهدف للحد من عملية السحب الجائر؛ بما يتوافق مع نوع المحصول المنزرع.

وأشار إلى أن تنفيذ هذه المنظومة يعتمد بشكل رئيسي على الآبار المرخصة، بحيث يتم تعميمه وفقًا للتجربة المقامة حاليًا.