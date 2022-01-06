ليس تطبيلًا.. خالد الجندي يطالب الأئمة بالدعاء للرئيس السيسي على المنابر

كتب- يوسف عفيفي:

طالب الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بإصدار تعليمات وأوامر إلى أئمة المساجد بالدعاء للرئيس عبدالفتاح السيسي على المنابر يوم الجمعة.

وقال الجندي خلال برنامجه "لعلهم يفقهون" على فضائية "dmc"إن الدعاء سيجعل الناس تعتاد على أن الدعاء للرئيس ليس عيبًا، أو منقصة، أو نفاقًا، أو تطبيلًا أو يسبب العار، موضحا أن الناس يجب عليهم أن يعلموا أن الدعاء لرئيس الجمهورية من آداب الإسلام، والعقل، والاتزان.

وتابع: "لعن الله قومًا ضاع الحق من بينهم، يا سيادة الوزير علينا تثمين كل عمل صالح، فندعو له في الأعمال الصالحة، وندعو له بالهداية والبطانة الصالحة.

وهنأ الجندي، المسيحيين بذكرى مولد السيد المسيح عليه السلام وأعياد الميلاد، قائلا:"أهنئ أخوتنا المسيحيين بأعياد الميلاد ومولد المسيح عليه سلام الله الذي كان عبدا لله ورسولا لله ورسولا للإنسانية والرحمة جمعاء".

وأضاف: "من ضمن أعيادنا وأنا شخصيا احتفلت بيها مع شعبنا الكريم هو العيد اللى حصل إمبارح لما دعيت للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الله يحفظه ويكرمه ويحشرنا معه في الجنة إن شاء الله.

وتابع: مش قادر أقولكم خجلان من كرمكم قد إيه أنا كنت في منتهى السعادة، كلهم بيشاركونا في الدعاء للرئيس ورسائل حب تقدر تعرف قد إيه الرئيس محبوب وسط الشعب، وإزاى علمنا فضيلة احترام الطفل والضعيف والمرأة وأصحاب الهمم".