السيسي للأقباط: أكن كل الاحترام للبابا تواضروس.. والرجالة تتوزن بالمواقف

كتب- يوسف عفيفي:

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي رسالة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة المرقسية.

وقال الرئيس في تصريحات له في كاتدرائية ميلاد المسيح في العاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الخميس، على هامش الاحتفال بعيد الميلاد المجيد: "انتوا متعرفوش حجم التقدير والمحبة اللي بكنه لقداسة البابا، الرجال بتتوزن بالمواقف والظروف الصعبة".

وأضاف الرئيس: "مش عايزين نقلب كلام مالوش لازمة، لكن قداسة البابا انتوا كمان لازم تخلوا بالكم منه، كل سنة وانتوا طبيبن".

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ قليل، في الكنيسة الكاتدرائية العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك استعدادا لحضور قداس عيد الميلاد المجيد.

ويشارك في الاحتفال، عدد كبير من أحبار الكنيسة القبطية على رأسهم الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة.